Hace unas semanas, la agrupación australiana Tame Impala fue acusada de plagio. De acuerdo con el canal de Youtube Rata.cl, la canción Feels Like We Only Go Backwards tenía un enorme parecido con Océano, la famosa canción del argentino Pablo “Pablito” Ruiz.

Todo comenzó con la publicación de este video:

Aunque todo comenzó como una broma, varios medios -entre ellos NME.com, ConsequenceOfSound.net y otros- afirmaron que el cantante planeaba demandar a Tame Impala. Para confirmarlo, entrevistamos a Ruiz, quien respondió a través de un correo electrónico. Pueden leer la entrevista completa a continuación:

¿Está enterado de la polémica en torno a las enormes similitudes de su canción Océano con Feels Like We Only Go Backwards, de Tame Impala?

Si, por supuesto, me han llamado de medios de todas partes el mundo.

¿Cuál es su opinión al respecto?

Realmente me impresiono la similitud, realmente la encuentro parecida. Si es un plagio o no, lo evaluaron los especialistas musicólogos.

¿Es cierto que planea demandar a Tame Impala, la agrupación australiana, por el plagio de la canción?

Las acciones legales las tiene que hacer el compositor, yo solo soy el intérprete y el tema no me corresponde legalmente.

Aprovechamos para preguntarle a Pablo otras cosas. Sobre su vida profesional, el cantante anunció que planea lanzar un nuevo disco y asegura que a sus fanáticos “les va a gustar mucho”. Ruiz también comentó que ha estado participando en series de televisión, tanto en Argentina como en Chile. Además, el cantante lanzará su “propio local de ropa masculina”. La empresa comenzará en Buenos Aires, pero Pablo tiene la intención de llevarla al interior y al exterior de Argentina.

Sobre su vida personal, Pablo nos platicó lo siguiente:

¿Ha cambiado su vida desde que se declaró homosexual? ¿Cómo?

En realidad, lo viví con gran naturalidad, al igual que mis fans y el público en general. Para mí, desde lo personal, fue una gran liberación y profesionalmente nunca me perjudico ni beneficio en absoluto.

En el pasado ha hablado de otros artistas, como Luis Miguel -de quien dijo que era bisexual- y Ricky Martin -a quien dijo haber besado- ¿se ha metido en problemas con ellos al hacerlo? ¿ha hablado con ellos desde entonces?

La verdad no me comunico con ellos y, lejos de meterme en problemas, simplemente me hago eco de cosas que se van escuchando en el ambiente.

¿Es soltero? ¿Está en una relación? ¿Podemos saber quién es y cómo lo conoció?

En este momento estoy soltero, con muchas ganas de enamorarme. Siempre le canto al amor y apuesto a él.

¿La gente continúa llamándole ‘Pablito’ a pesar de los años? ¿Le molesta?

No, ¡ya lo superé! Es una cuestión de cariño del público, lo tomo así y se que es con esa intención que me lo siguen diciendo.

Soy consciente de que marqué una generación a una edad muy temprana, es normal que [me sigan llamando así].