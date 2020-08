El italiano De Marchi triunfa en Alcaudete, Valverde sigue líder

Publicidad





Alcaudete (Jaén), 29 ago (EFE).- El italiano Alessandro De Marchi, premio a la combatividad del Tour 2014, demostró este viernes que “el que la sigue la consigue”, y fiel a su estilo escapista ganó en solitario en Alcaudete, en una jornada con susto por una caída de Froome y que mantuvo a Alejandro Valverde con “La Roja”.

“Por fin”, debió exclamar De Marchi. El italiano, de 28 años, halló en la Vuelta lo que le negó el Tour, donde se metía en todas las escapadas, siempre sin éxito. Un triunfo de sabor especial, goloso, en Alcaudete, donde abundan las fábricas de dulces.

De Marchi navegó en solitario 13 kilómetros entre los mares de olivos jiennenses. Fue más poderoso que el francés Dupont, el suizo Tschopp y el canadiense Hesjedal, que se eliminó con una caída. Los tres cruzaron a 1.35.

Tampoco pudo el pelotón detener la ambición imparable de De Marchi. El grupo se partió en un corte de 3 segundos. Delante Froome; y detrás, en fuera de juego, los Valverde, Quintana, Contador y Purito. “Eso no es nada”. Quitó importancia el maillot rojo.

Quien se lo iba a decir a Froome. La séptima etapa entre Alhendín y Alcaudete, de 169 kilómetros pudo eliminar al británico. No se pierde una caída. Cayó en el Dauphiné, quedó K.O en el Tour con las muñecas rotas, hasta se cayó en Jerez probando el recorrido de la contrarreloj.

Y esta vez camino del Alto de Illora de nuevo al asfalto. Golpe en el costado derecho que le desconectó del grupo de favoritos, pero tras visitar dos veces al medico, logró enlazar. ¿Por qué se cae tanto?. ¿Falta de confianza?. Se empeña en hacer honor al apodo de “Chris crash”.

La caída supuso las primeras retiradas de la Vuelta, cuyo pelotón marchaba intacto desde Jerez con 198 corredores a bordo. Se fueron a casa el italiano Ivan Santaromita (Orica), el francés Bryan Nauleau (Europcar) y el letón Aleksejs Saramotins (Iam). Y no fue la última, en el esprint otro francés, Warren Barguil (Giant) demostró la utilidad del casco. De pánico, pero entró en meta andando.

La última etapa andaluza de la Vuelta fue además movida: 39 por hora en un recorrido de 165 kilómetros con dos puertos y perfil sinuoso. “No hay tregua, eso de los días tranquilos no existe”, coincidían Contador y “Purito” Rodríguez.

Tardó en formarse la fuga del día, pero cuando se conjuntaron los cuatro valientes del día en el descenso de Illora, aquello olía a que iba a prosperar la primera escapada, aunque Hesjedal, a 7 minutos en la general, generaba cierto peligro para el líder.

El cuarteto coronó el Alto Ahillo (2a) con 5 minutos de adelanto. Buena renta, pero apareció la enorme figura de Fabian Cancellara para tratar de arruinar la fuga. Pero De Marchi y compañía tuvieron la suerte de que pinchara la locomotora suiza.

Era el día de la recompensa para el italiano del Cannondale, quien vestirá la camiseta del BMC de Evans y Samuel Sánchez la próxima temporada. Su ataque fue el bueno, el definitivo, el que le iba a permitir estrenarse en una grande.

“Un sueño” hecho realidad para este ciclista que procede de la pista, dos veces campeón de Italia de persecución, con poco trayecto en la ruta. Un triunfo que dedicó señalando al cielo a Alfredo Martini, exseleccionador italiano fallecido hace unos días a los 93 años.

La Vuelta deja Andalucía y pasa a La Mancha en la octava etapa entre Baeza y Albacete, la más larga de la presente edición con 207 kilómetros de recorrido. Los favoritos, en un margen de 45 segundos entran en terreno de viento. Ya saben qué puede pasar si alguno se despista.

Alcaudete (Jaén), 29 ago (EFE).- El italiano Alessandro De Marchi, del Cannondale, que ha ganado la séptima etapa de la Vuelta disputada entre Alhendín y Alcaudete, ha dicho en rueda de prensa que este triunfo es “un sueño” para él porque lo ha perseguido “muchas veces”.

“No recuerdo en cuántas ocasiones he intentado un triunfo en una gran vuelta; han sido muchísimas. Hoy ha sido un día perfecto para mi, el día soñado”, ha subrayado.

De Marchi, que fue el más fuerte entre los cuatro corredores que protagonizaron la gran fuga de la jornada, considera que “esto es importante para el ciclismo italiano y es vital para la moral del equipo”, ha manifestado el corredor que dedicó esta victoria a Alfredo Martini (exseleccionador italiano que murió recientemente, a los 93 años).

“En el final tenía miedo de no conseguir llegar, sabía que había un puerto, ha sido una pena la caída de mi último compañero (Ryder Hesjedal), le he esperado un poco pero al final he decidido seguir”, ha concluido.

Alcaudete (Jaén), 29 ago (EFE).- El español Alejandro Valverde (Movistar) ha asegurado a su llegada a Alcaudete, de nuevo con el maillot rojo, que la etapa de este viernes “era un terreno muy exigente, se ha ido muy rápido”

“Era un terreno muy exigente y se ha ido a toda pastilla, el calor aunque era menos que ayer aunque también pegaba bastante fuerte. Ha sido una etapa dura, había que estar muy atento y, como se ha podido ver, estaba todo muy peligroso por eso ha habido muchas caídas”, ha subrayado ante los periodistas.

Respecto a la etapa de mañana, ha precisado: “Es una zona complicada y con el viento siempre hay que estar atento”, ha admitido el líder que, sin embargo, no tiene ningún tipo de preocupación sobre los abanicos. “Yendo de líder siempre es todo mucho más fácil, estás en cabeza y que te pillen desprevenido es difícil”, ha subrayado.