El éxito de Lady Gaga

Ha conquistado a las masas con su estilo extravagante y su música única. Lady Gaga se instruyó en la música desde muy pequeña, hecho que permitió convertirse en el ícono del pop que es hoy.

Recientemente se publicó el video musical del tema “I Can’t Give You Anything But Love“, de Lady Gaga y Tony Bennett.

Aquí algunos datos del camino al éxito de la controvertida cantante estadounidense.