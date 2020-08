Su “selfie” se hace viral tras exponer brutal ataque machista

No me gusta compartir de más en Facebook, pero no lo puedo evitar. En el Carnaval de Notting Hill un hombre tocó mi trasero. Cuando le dije que no lo hiciera, lo volvió a hacer. Lo empujé, porque tengo el derecho de exigirle a un hombre que no toque mi cuerpo sin mi permiso, pero él me golpeó en la cara.

El Carnaval debe ser un lugar para la comunidad, lleno de gente positiva. Quería divertirme pero debí pasar nueve horas en un hospital por culpa de ese cobarde. Estoy enojada porque este tipo pensó que estaba bien golpearme cuando le dije que no. Una mujer debe ser libre de salir de casa sin temor a sufrir abuso sexual. También debemos ser capaces de defendernos sin tener que ser llevadas a un hospital.

Lo más triste fue mi discusión con mis amigas, quienes me recomendaron no hacer nada si esto volvía a suceder. Quizás es más seguro ignorar a las personas que ignoran tu espacio y tu cuerpo. Pero puedo decir que siempre retaré a quien se comporte de esta forma y recibiría otro golpe de este perdedor o de cualquier otro perdedor que crea que está bien tratar así a las mjeres.

Si creen que esto está bien, no vengan al Carnaval el próximo año. No son bienvenidos aquí o en ningún otro lado. Por otro lado, todas las personas que me ayudaron fueron maravillosas. Gracias al equipo de sonido de Channel One que consiguió a una doctora y a un médico para ayudarme, al centro médico de Notting Hill, cuyos empleados son increíbles […] y a mis amigas por cuidarme.