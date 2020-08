A esto se hubiese dedicado Neymar, si hoy no brillara como futbolista

Publicidad





















Neymar confesó un secreto que tenía muy bien guardado. El crack del Barcelona aseguró que si no hubiese sido futbolista profesional, le hubiese gustado dedicarse a la música.

“Es algo que me gusta mucho, aunque la verdad no creo que me hubiese ido muy bien, porque no soy cantante, ni tocó ningún instrumento; creo que lo haría por diversión“, indicó la estrella culé en el sitio Barça Fans.

Otro gusto del brasileño es el baile, que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria después de la anotaciones. “Es algo que hago desde mi etapa en Santos, en 2010. Ya tengo varios preparados, así que deben estar pendientes”, adelantó Neymar.

En la galería puedes ver cómo se vería Neymar si fuera una estrella de la música.