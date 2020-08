La factura mágica

Publicidad







Vengo oyendo cosas de la ETB desde que soy un adolescente. Lo que en mi niñez era apenas la empresa que nos permitía hablar por el teléfono fijo con los amigos se fue convirtiendo, con el pasar de los años, en una de las ollas más podridas de este, el país de las ollas podridas.



Ya con capacidad de análisis, recuerdo que desde tiempos de Peñalosa como alcalde de Bogotá, diga usted 1998, se decía que el acuerdo para la venta de la ETB era inminente y que debía definirse en cuestión de semanas. Pues vean ustedes que en Bogotá no solo el metro se demora, acá hacemos roña hasta para vender una empresa pública que con su venta podría volverse eficiente y dejar grandes dividendos.



Aunque eso de ser eficiente y dejar dividendos no parece ser una prioridad en las oficinas de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, si no, vea usted la foto, que no muestra otra cosa que la factura de teléfono que llega a mi casa. Yo, que no tengo línea con la ETB y que no hablo por fijo desde hace casi una década, recibo todos los meses sin falta una factura de la empresa por cero pesos, todo un desperdicio de tinta, papel, capital, recursos, tiempo y vida misma.



Y no es solo que te manden a la casa cuentas que no valen ni el papel en el que vienen. Todo en la ETB es un chiste, desde que su acción suba o baje según lo que diga y haga Petro, hasta que sus ejecutivos hayan recibido un llamado ‘bono de productividad’ de 6000 millones de pesos (220 millones para su presidente), cuando lo que está viendo usted en la foto es precisamente la definición exacta de improductividad. Tendrán mucha para andar regalándose esa plata.



Recuerdo que de niño yo esperaba regalos que mis padres no habían ni considerado darme. Soñaba en especial con un balón Adidas Tango como el del mundial de España 82. Durante semanas, todas las mañanas me desperté convencido de que iba a estar en el clóset, junto al arrume de zapatos. Por supuesto nunca pasó. Con estas facturas, y gracias al desorden de la ETB, ahora de adulto se me cumple el sueño: llega una factura cobrándome algo y al mes siguiente está en ceros, como si fuera mágica y se pagara sola a mitad de la noche, que es cuando ocurren los milagros, pero también las tragedias y los crímenes en este país.

