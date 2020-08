4 millonarios famosos que no quieren heredar fortunas a sus hijos

Publicidad

























Los millonarios Bill Gates, Sting y Warren Buffett piensan que dejar toda su fortuna a sus hijos no es buena idea.

Sting no dejará sus 300 millones de dólares a sus hijos. “Estoy seguro de no querer dejarles fideicomisos que sean una carga”, dijo el cantante, “que trabajen. Todos mis hijos entienden y rara vez me piden algo; realmente aprecio y agradezco que sea así”, se informó en el diario uruguayo El País.

Otro caso es el de Philip Seymour Hoffman, quien murió por una sobredosis. En su testamento dejó claro que no quería que sus hijos vivieran de un fideicomiso.

Según informa el mismo diario uruguayo, Bill y Melinda Gates dejarán 10 millones de dólares a cada uno de sus tres hijos de una fortuna de 76 mil millones de dólares.

Warren Buffett, uno de los más grandes inversionistas en todo el mundo, creó un fondo para cada uno de sus hijos, donde perciben 2.5 millones de dólares controlados por un albacea, quien únicamente puede liberar dinero para educación, salud y para el inicio de un negocio. El resto de los millones de la fortuna familiar irán a una fundación, que eventualmente será administrada por los hijos.

