ESTUDIOS: Por qué los comediantes se suicidan

Robin Williams fue una de las voces más respetadas de la comedia en las últimas décadas. Su carisma y alegría sobre el escenario le garantizaron el cariño de la audiencia global, pero -aparentemente- poco se sabía sobre su vida tras bambalinas.

A pesar de que su muerte aún no ha sido confirmada como un suicidio, sitios como Forbes, CNN, NBC y The Guardian han discutido la depresión que vivía el actor. Williams no es el primer comediante cuyos “oscuros secretos” son revelados. Lo mismo sucedió a otros reyes de la risa como John Belushi, Chris Farley y Richard Pryor, quienes llevaron vidas llenas de adicción y problemas emocionales. La situación fue peor para los comediantes como Richard Jeni, Freddie Prinze y Charles Rocket, quienes se quitaron la vida.

Aunque suene difícil de creer, esta tendencia tiene explicaciones científicas, pueden leerlas a continuación:

Tres por ciento de los suicidios son cometidos por comediantes, según News.Discovery.com.

En una entrevista para el diario Business Insider, Steven Stack, Director del Centro de Investigación sobre el Suicidio, reveló que es dos veces más probable que los comediantes se suiciden -en comparación con el resto de la población.

A principios de 2014, los investigadores de la Universidad de Oxford y de la Fundación de Asistencia Médica de Berkshire revelaron que es común que los comediantes enfrenten oscuros problemas mentales. “Hacer reír a la gente puede ser la manera en que estas personas medican su depresión,” aseguraron los analistas.

De acuerdo con el Diario Británico de Psiquiatría, los comediantes tienen más “características psicóticas” que el resto de la población. “Son más impulsivos y más depresivos, además de ser menos sociables que el resto de la gente”, explicó la publicación.