Katy Perry asegura que no necesita un hombre a su lado para ser madre

Publicidad































































(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/es_LA/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

La cantante Katy Perry aseguró que en el futuro espera tener hijos y que no necesitaría tener un hombre a su lado para criarlo, ya que los tiempos han cambiado.

La intérprete de Roar será la portada de la edición de agosto de la revista Rolling Stone. Perry le dijo a ese medio que no planea tener hijos en los próximos dos años. “Quiero hacer eso en el momento adecuado. Y eso no es en los próximos dos años, ¿sabes? Tal vez está en un plan de cinco años, pero tengo que ser realmente capaz de enfocar el 100 por ciento de mi atención en él. Realmente no quiero llevar al niño en la gira, no hasta que hayan pasado cinco años del nacimiento”.

Finalmente, Perry dijo a Rolling Stone que “Y no necesariamente tiene que ser un hombre. No necesito un chico”. La cantante explicó que los tiempos son distintos y que “estamos viviendo en el futuro”.