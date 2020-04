McCartney recupera material inédito de su etapa con Wings

Redacción Cultura, 29 jul (EFE).- Paul McCartney lanzará al mercado material que permanecía inédito de su etapa junto a Wings, en concreto, de las grabaciones de los discos “At the speed of sound” y “Venus and Mars”, que serán reeditados el próximo 23 de septiembre.

Universal Music ha informado hoy de que ambos álbumes serán publicados en una gran variedad de formatos, pero en todos los casos se incluirán dos discos que contendrán, en el primer volumen, el material original remasterizado y, en el segundo, varias demos y de temas desconocidos para el gran público.

Además de una edición “deluxe”, que incluirá un libro con entrevistas y material procedente del archivo personal del artista, estará disponible otra más que añadirá a todo lo anterior un DVD con grabaciones de la época y escenas que nunca antes han sido vistas.

Tras la disolución de The Beatles, McCartney fundó Wings junto a su entonces esposa, Linda, y el guitarrista de Moody Blues Denny Laine. Tres serían en total las distintas formaciones con las que contaría la banda, que publicó nueve discos hasta su disolución, a destacar “Band on the run” (1973).

Siguiendo el éxito comercial de aquel álbum y una línea estilística muy similar, en 1975 publicaron “Venus and Mars”, ya con Jimmy McCulloch entre sus filas y, durante un breve período, también Geoff Britton, que fue sustituido por Joe English.

El disco, grabado entre Nueva Orleans y Londres, alcanzó el número 1 tanto en Reino Unido como en EE.UU. y contenía temas como “Listen to what the man said”.

Le seguiría “Wings at the speed of sound” (1976), que corrió una suerte comercial similar, al lograr el primer puesto en ventas en EE.UU. (número 2 en Reino Unido). En su repertorio figuran “Silly love songs” y “Let ’em in”.