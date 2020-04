La carta que escribió Pinto tras polémica por la pelea con jugadores

Publicidad







Después de que se conociera la salida del técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, de la Selección de Costa Rica, salieron a la luz pública, discusiones que tuvo el santandereano con su cuerpo técnico y con los jugadores.

Para salirle al paso a las acusaciones, Pinto escribió una extensa carta, en la que dice que todo el mundo conoce su método de trabajo y que su salida se dio porque no quisieron rodearlo con personas de su confianza.

Esta es la reproducción completa de esa carta:

Referente a la polémica suscitada por mí no continuidad como director técnico de la selección de Costa Rica, me gustaría decir algunas cosas para cerrar este capítulo:

Escribo estas líneas desde Mannheim (Alemania) donde me encuentro como invitado especial en el Congreso Internacional de Entrenadores para compartir la experiencia del mundial de Brasil gracias al resultado que obtuvimos con la selección.

Primero que todo quiero reiterar mi agradecimiento a todo el pueblo costarricense que siempre demostró su cariño a la selección y a mí como persona y entrenador, y que aún lo sigue haciendo con sus muestras de apoyo en los medios de comunicación y redes sociales.

Hace dos años regresé a Costa Rica con la intención expresa de clasificar al mundial, la dirigencia sabía claramente como es mi forma de trabajar y mi nivel de exigencia el cual es fundamental según mi criterio para lograr buenos resultados. En las conversaciones con los dirigentes que me buscaron para contratarme, les pregunté que si estaban dispuestos a trabajar bajo mi método, lo cual aceptaron sin condiciones, con la salvedad de tener varios costarricenses en el cuerpo técnico, cosa que acepté en su momento.

Si ser estricto con la disciplina y no dejar nada al azar me hace una mala persona como algunos están insinuando en los últimos días, entonces lo soy… Si hablar con un tono fuerte y tener carácter es ser grosero entonces lo soy… Pero es inadmisible que se esté insinuando algún tipo de violación y atropello de los derechos humanos de mi parte hacia algunas personas en la selección como ahora después de dos años de trabajo están intentando hacerle creer a la opinión pública sin fundamento alguno.

Me sorprende mucho todo lo que se está diciendo sobre mí y entiendo a todos aquellos que han sido manipulados y han tenido que declarar en contra de su voluntad para no perder su trabajo.

Yo nunca hice ningún pacto, no es mi estilo, claramente le dije al presidente que dijeran lo que tuvieran que decir que yo lo iba a hacer. A través de mi carrera siempre he hablado de frente y sin esconder nada, no es ético ocultar la realidad para beneficiar a alguien, lo más importante es el futuro de la selección y por eso preferí contar las razones de no continuar como seleccionador de Costa Rica, las cuales nunca fueron por desacuerdos económicos, ya que este punto ni siquiera lo llegamos a tratar.

Yo quería seguir pero con un cuerpo técnico en el que pudiera confiar ciento por ciento y como no se pudo llegar a un acuerdo sobre esto, lo mejor era no continuar. La lealtad es fundamental para el trabajo en equipo y eso brilló por su ausencia en algunos de mis colaboradores, especialmente en ese que fue hasta donde el Presidente de la Fedefútbol y el Presidente de la Comisión de Fútbol a pedirles mi cargo.

Cuando yo firmo un contrato con una selección nacional, me pagan para darle triunfos deportivos a un país y a su gente, y no para caerle bien a todo el mundo, mi trabajo se mide por resultados en las competiciones y no por los abrazos que reciba de jugadores y asistentes, de nada sirve ser “querido por todos” y no alcanzar los objetivos deportivos, eso no sería ético, estaría robando a todo un país necesitado de triunfos y me sentiría mal conmigo mismo por no seguir mis valores de trabajo los cuales llevo aplicando por más de 40 años.

Tengo claro que el camino es largo. Vendrán cosas buenas para mí a nivel profesional pero también soy consciente que aparecerán situaciones incomodas que espero saber sortear.

Finalmente le deseo lo mejor al pueblo Tico, un país hermoso con gente buena que siempre quiere salir adelante, y a la selección debo decirle que no pierdan el norte y lo que han ganado ante el mundo, ya que fue un trabajo arduo que a todos nos costó mucho.

Quiero invitar al pueblo de Costa Rica a seguir celebrando y disfrutando de los logros obtenidos en Brasil 2014 como algo inolvidable y que está por encima de diatribas, chismes y presiones que en nada benefician al fútbol y al país.

Un abrazo a todos y gracias por tanto cariño.

Lea también

La pelea entre Keylor y Pinto: “Profesor usted es un novato”

Al parecer Pékerman se va de la Selección Colombia

Jorge Luis Pinto no va más con la selección de Costa Rica