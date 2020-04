Ibaka asegura que tienen el mejor juego interior del Mundial

Madrid, 29 jul (EFE).- Serge Ibaka, pívot de los Oklahoma City Thunder de la NBA y de la selección española, no dudó a la hora de afirmar que el juego interior del equipo español es “el mejor de cuantos van a participar en el Mundial”.

“Tenemos el mejor juego interior del Mundial. Pau y Marc (Gasol) son de los mejores jugadores que hay en la NBA y, por tanto, al estar juntos en España nos hace ser muy potentes”, dijo Ibaka que no se metió en el mismo saco por modestia, aunque él es uno de los mejores defensores y taponadores de la liga profesional estadounidense.

La ausencia de algunas de las figuras estadounidenses fue un asunto obligado a tratar por el congoleño nacionalizado español desde 2008.

“Es verdad que van a faltar algunos jugadores importantes, pero Estados Unidos tiene muchos muy buenos jugadores. Los que vengan conformarán un equipo poderoso al que será muy difícil vencer”, indicó.

“Todos los aficionados quieren una final contra Estados Unidos, pero antes de que llegué esa circunstancias hay otros muy buenos equipos a los que hay que ganar y no será nada fácil”, siguió Ibaka.

Al pívot se le preguntó por su compañero de equipo en la NBA, Kevin Durant, y por la opinión que tenía sobre el equipo español.

“Kevin es un gran admirador del juego español. Sabe que somos uno de los mejores equipos del mundo y nos tiene un gran respeto, aunque también me ha manifestado su intención de ganarnos. Lo mismo que yo le he dicho pero al contrario”, comentó.

Preguntado por otros equipos aspirantes al podio en el Mundial, el pívot fue políticamente correcto en su respuesta.

“Brasil, Francia, Serbia, Italia…, hay muchos equipos participantes. ¿Argentina?, sí claro, aunque veremos lo que pasa con Manu Ginobili y si puede estar por la lesión que tiene”. observó.

Ibaka comentó que sigue trabajando para olvidar definitivamente la lesión que estuvo a punto de apartarle de la final de la Conferencia Oeste que finalmente perdió Oklahoma ante San Antonio Spurs.

“Estoy trabajando bien y no tengo molestias, pero hasta que no comience el Mundial no estaré al cien por cien. Sigo trabajando a diario en la lesión”, resaltó.

Respecto a si tendría que cambiar mucho su estilo de juego en la selección, el jugador fue claro.

“No creo que tenga que cambiar mucho mi estilo de juego. Mi misión en la selección española es defender y, luego, si el equipo me necesita en ataque ahí voy a estar”, aseguró.

De vuelta a esa hipotética final contra Estados Unidos, el pívot se mostró optimista.

“Creo que nosotros tenemos un equipo mejorado con respecto a la final de los Juegos Olímpicos de Londres’12, la última vez que nos enfrentamos. Creo que ahora somos más completos y que algo hemos aprendido de aquella final”, concluyó Serge Ibaka.