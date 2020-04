Así se ve la quebrada de Usaquén que quieren salvar

Publicidad











Seis horas, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., durará la maratón que realizan este sábado, 2 de agosto, Palatino y la Fundación Naturaleza y Patrimonio, cuyos artistas plasmarán en la calle imágenes de fauna y flora representativa de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales. Dicha actividad forma parte de la campaña de responsabilidad social que emprendieron en julio el centro comercial bogotano y la ONG Conservación Internacional para la recuperación de la quebrada Puente Piedra, en la localidad de Usaquén,, cuya existencia se encuentra en seria amenaza por la intervención del hombre.

El mismo sábado, desde las 3:30 de la tarde, se llevará a cabo el Encuentro sobre el Significado del Agua, a cargo del Mamo Guillermo, de la comunidad indígena arahuaca, quien llega directamente de la Sierra Nevada de Santa Marta para enseñarles a las familias, desde la cosmovisión, por qué razón el agua es el recurso más valioso sobre la tierra. Habrá una ceremonia de bendición del agua.

Esta autoridad indígena advierte que pagaremos un precio muy alto por no cuidar hoy el agua. “Se va a producir un desequilibrio, el sol no calienta sino que quema, el agua inundaría o la tierra no sería fértil”, afirma. Para este hombre, quien ha vivido toda su vida en aquella fábrica de agua que alimenta a 16 municipios de tres departamentos, existen una serie de buenas práctica que debemos poner en marcha ya mismo: educar en el manejo del agua, (propone que en las escuelas sea tema obligado y que en las Universidades se abran las facultades de la vida); controlar la cantidad de líquido que usamos en la ducha y en el baño, no contaminar, preservar páramos, humedales y los nacimientos de agua, pues son sitios sagrados, que no deben ser intervenidos por el hombre.



También, Palatino mantiene abierto su concurso de fotografía, cuyo tema central son los cerros orientales. Los interesados deben hacer parte del Fan Page de Palatino y allí conocerán todas reglas y condiciones del concurso. El autor de la imagen con más “Me Gusta” en el fan page de Palatino ganará una cámara Canon EOS Rebel T31 y las mejores 15 fotografías serán expuestas en el Centro Comercial Palatino durante agosto.

“Adopta un árbol” es el nombre de otra actividad especial. Del 15 al 25 de agosto cualquier persona podrá adoptar un árbol y sembrarlo el 26 de agosto en la jornada de arborización (con cupo para 50 personas) que se realizará en la Quebrada Puente de Piedra, para contribuir con el proceso de recuperación de dicha zona.

Además, como estímulo el espíritu verde de los clientes, Palatino ofrecerá la posibilidad de que dos personas disfruten el avistamiento de ballenas jorobadas en Nuquí, Chocó. Bicicleta y bonos de compra hacen parte del plan alterno de premios. Podrán participar quienes acumulen compras por $120.000. Recibirán boletas adicionales quienes entreguen elementos reciclables en el Punto Verde de Palatino, ubicado en el sótano del centro comercial.

