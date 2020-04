VIDEO:¡Nos están viendo! Más de 150 famosos del cine viendo la cámara

Publicidad



























Looking at you – Movie Montage from Brutzelpretzel on Vimeo.

El usuario de Vimeo ‘Brutzelpretzel’ recientemente compartió un video de menos de cinco minutos en el que reúne esas escenas donde famosos actores voltean a ver la cámara, rompiendo así la ‘cuarta pared’, ese momento en que los protagonistas nos hacen íntimos cómplices de la ficción que viven.

Acompañado del tema Can’t take my eyes off you interpretado por Manic Street Preachers y Muse, podemos ver una singular compilación de escenas de películas como: Titanic, Coraline, Superman, Ratouille, Pulp Fiction, Back to the future II, Kill Bill, Harry Potter, El exorcista y Robocop.

A continuación podrán ver esta ingeniosa recopilación ‘Looking at you’:

