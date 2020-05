Kendall Jenner sorprende con foto topless para revista

Publicidad



























































La hermana de Kim Kardashian, Kendall Jenner continúa en la búsqueda de su espacio en el mundo de la moda y realizó otro topless, esta vez para la revista Love.

La modelo de 18 años compartió en su cuenta de Instagram dos sensuales imágenes que forman parte de la edición de agosto de esa publicación. En una de las fotos se puede ver a Jenner topless con el cabello mojado, mientras que en la otra imagen se le ve sosteniendo un cigarrillo.

Ayer la modelo causó controversia, luego de que se revelara que quiere salirse del reality show familiar Keeping Up With The Kardashians, ya que esto afecta su carrera ascendente como modelo.

Vea también:

Foto: Kylie Jenner y su sexy look de motociclista

GALERÍA: Fotos más “hot” de las hermanas de Kim Kardashian

Galería: Las fotos más sexy del Instagram de Lindsay Lohan

Floyd Mayweather gasta 70 mil dólares en día de compras con su novia