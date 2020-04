Foto: Mire la candente foto de Kim Kardashian mientras toma el sol en México

Publicidad

















































La socialté Kim Kardashian compartió varias fotos de su curvilínea figura en bikini, esto durante sus vacaciones en Puerto Vallarta, México.

La también esposa del rapero Kanye West publicó una imagen en la que se le ve tomando el sol y otra bajo una cascada.

Asimismo, Kardashian ha compartido en su cuenta de Instagram una foto de ella con su hija North, esto luego de sus clases de natación. Fue precisamente en esa imagen que la estrella de Keeping Up With The Kardashians anunció que su hija había dado sus primeros pasos.

¿Qué les parece la foto?

