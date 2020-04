Publicidad



































En un intento por parodiar al exitoso tema “Sexy and I know It”, el equipo de ingeniería de One Note de Microsoft quiso celebrar la integración de la aplicación para crear notas de texto en la Surface Pro 3 con su propia versión.

La canción llegó a la cima de la popularidad debido a que su video oficial tenía una atractiva coreografía, además de que la letra y el ritmo son contagiosos. Tal fue su éxito que el grupo que la interpretaba, LMFAO, fue un éxito en ventas y los vocalistas RedFoo y SkyBlu son reconocidos mundialmente.

Ahora, los chicos de Microsoft recrearon un video pero le cambiaron la letra a la canción, dejando solamente la música original, pero ha recibido múltiples críticas negativas por la “poca creatividad e ingenio” que, aseguran, falta a la recreación.

En cuanto a lo que mencionan los que participan en el clip, se escuchan frases como “cuando entro a la clase esto es lo que veo” o “todo mundo quiere mi Surface Pro 3”.

En seguida les dejamos la parodia de “Sexy and I Know It” para que ustedes decidan si es la peor que han visto, mientras que en la galería de fotos les mostramos los estilos más alocados de RedFoo, vocalista de LMFAO.