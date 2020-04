Panamá, 24 jul (EFE).- El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, consideró hoy que el proyecto de construir un canal interoceánico en Nicaragua, como inversión, no se merece “ni un real”.

“Si a mí me piden invertir en el canal de Nicaragua no pondría ni un solo real”, aseguró Quijano en una entrevista con Efe y aseguró que no “existe una demanda que requiera dos canales” interoceánicos.

“Hay algo que ellos deben de saber que nosotros a lo mejor no sabemos, pero nosotros hemos estado en este negocio 100 años, invertimos enormemente en análisis de mercado, y no nos salen las cuentas”, agregó.

Quijano reflexionó que “si otro canal se construye va a causar algún tipo de flujo hacia el otro canal desde el de Panamá, pero tiene que empezar compitiendo duramente con el canal de Panamá”.

El administrador del canal panameño advirtió que “Nicaragua no está en el centro de este hemisferio, está más arriba (..) y nosotros desde aquí vamos a mantener nuestra posición de acopio y distribución, porque estamos en un punto central, ellos no pueden ser ‘hub’ porque están muy altos para serlo”.

“Nuestros clientes, las economías mas fuertes que hay ahora, que son las suramericanas, están más pegadas a nosotros”, agregó.

Quijano consideró que en el proyecto nicaragüense “se está poniendo, pareciera ser, primero la infraestructura para ver si luego vienen los barcos”.

“La construcción de un canal con esas profundidades, con esos anchos que ellos han proyectado, que requieren de diez veces los volúmenes de escavar lo que hemos escavado y dragado en los 100 años no amerita esa inversión”, aseguró el ingeniero panameño.

“Nosotros tenemos unas esclusas post-Panamax en cuanto a su ancho y su largo para recibir a un 98 por ciento de la flota mundial, y hubiésemos querido construir para buques mas grandes, pero en todo negocio llegas a un punto donde se disminuye el beneficio, donde el beneficio no vale la inversión adicional”, explicó.

“Pero, si hay alguien que va a regalar al estado nicaragüense esta inversión, ese es otro asunto”, concluyó.

El Canal de Panamá, que el próximo 15 de agosto cumple 100 años, “se ha convertido en un punto neurálgico de la economía mundial” y “ha servido al desarrollo de muchos países”, según Quijano.

El Ejecutivo nicaragüense y la empresa china HKND Group firmaron el 14 de junio de 2013 un acuerdo marco para la construcción del proyecto Gran Canal Interoceánico, que contempla su concesión y explotación por 50 años, prorrogables por otros 50.

Hace dos semanas la Comisión del Gran Canal de Nicaragua y HKND Group presentaron la ruta prevista de la vía interoceánica de 278 kilómetros desde el litoral del Pacífico hasta el Caribe del país centroamericano, cuya inversión el Gobierno calcula en al menos 40.000 millones de dólares.

El canal, cuyo ancho está previsto entre 230 metros y 520 metros, con una profundidad de hasta 30 metros, partirá desde la costa pacífica de Brito, en el suroeste de Nicaragua, y llegará a la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe, tras atravesar el Gran Lago nicaragüense en 105 kilómetros, según el plan oficial.