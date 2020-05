Por estas razones Ronaldinho abandonó a Deco y Messi

Publicidad























El partido de homenaje para el portugués Deco tiene una sensible baja. El astro Ronaldinho, una de las mayores atracciones del encuentro, no asistirá, por lo que los hinchas no podrán ver el reencuentro en las canchas de Dinho con Lionel Messi.

Y es que el duelo que enfrentará a las estrellas del Porto que consiguieron el título de Europa en 2004 contra las figuras del Barcelona, campeón de la Champions en 2006, era esperado en sí por el honor de ver a Deco, pero también por la reunión de los dos últimas joyas del fútbol mundial.

Sin embargo, Dinho no estará presente debido a que su equipo, el Atlético Mineiro, no le dio permiso de viajar a Portugal, como indica Mundo Deportivo, aunque el sitio Todo Mercado asegura que Ronaldinho perdió el vuelo.

Aún así, en el partido estarán presentes figuras de la talla de Messi, Samuel Eto’o, Vítor Baía, Juliano Belleti, Cales Puyol y Ludovic Giuly, entre otros.