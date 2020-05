No soy un ejemplo a seguir.

No aseguro serlo, no intento serlo, no quiero serlo.

En algún momento quise estar a la altura de ese título, ese pedestal. No es que quisiera estar a la altura. Quizás creí que debía serlo, así que lo intenté.

Está bien, lo admito. En mi adolescencia era más amable, alegre y, en días húmedos, hasta burbujeante. Era material para ser un ejemplo a seguir.

Con el paso del tiempo, he crecido un poco (solo “un poco”). No soy más sabia, pero pienso que soy más honesta.

Habiendo crecido, me doy cuenta que intentar ser un ejemplo a seguir me predispone a fracasar. Claro, he cometido errores, pero aunque no los hubiera cometido, otras personas habrían encontrado equivocaciones invisibles. Este mundo ama juzgar y ser negativo, a pesar de todos los emojis de corazones y sonrisas.

Para salirme de la batalla por ser un ejemplo a seguir -un estándar falso creado por una industria de plástico-en mi opinión- (sic), es alejarme de la batalla ilógica de intentar ser perfecta cuando estoy muy consciente de mis imperfecciones.

Claro, aún amo mis juguetes. Aún amo los emojis de corazón (el corazón blanco en la caja rosada es mi favorito) y las muñecas American Girl siguen emocionandome. Sigo amando los vestidos lindos, las canciones pop y las velas con aroma a vainilla. Pero estas cosas no me definen ni determinan si soy o no un ejemplo a seguir. Lo que hace que de una persona un ejemplo a seguir es la forma en que viven la vida y, sin ofender, ninguno de ustedes sabe cómo vivo yo mi vida.

Antes de que comiencen a pensar que soy una vaga que vive una vida de crimen, permitan aclarar. Estoy orgullosa de mi manera de vivir la vida. Estoy orgullosa de mis elecciones. Estoy orgullosa de que nadie puede llamarme falsa o decir que no me defiendo. Estoy orgullosa de que mis amigos y familia saben que soy una buena persona.

Pero para que la gente sepa si alguien es un ejemplo a seguir, deben conocer a esa persona y sus acciones, de afuera hacia adentro. Llamar a una celebridad un ejemplo a seguir es llamar a un desconocido un ejemplo a seguir. Lo que ustedes saben de los famosos es una caricatura dibujada por los medios, quienes son expertos en vender imágenes que todos queremos comprar. Es bueno tener héroes, pero tienen que buscarlos en los lugares correctos. Dicen que no encuentras el verdadero amor en un bar, pues yo digo que no encuentras un verdadero ejemplo a seguir en las pantallas.

Para quienes me consideran un ejemplo a seguir, espero no avegonzarlos. En verdad los aprecio. Los aprecio tanto. Aprecio que crean en mí, que me apoyen y que, de alguna manera, quieran vivir la vida como yo. Pero, por favor, busquen a sus ídolos en las personas que los rodean, la gente en sus vidas diarias, sus amigos y familiares. Les recomiendo encontrar a sus ejemplos en las personas a quienes conocen de forma pura y no en las “luces, cámara, acción”, de Hollywood.