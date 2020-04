Jorge Luis Pinto no va más con la selección de Costa Rica

Publicidad





El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto no continuará al mando de la selección de Costa Rica al fracasar las negociaciones para un nuevo contrato con la Federación costarricense.

“Nos hemos reunido ambas partes con el genuino interés de puntos de encuentro. Lamentablemente, no hemos podido coincidir en varios aspectos, uno de los puntos fue la conformación del cuerpo técnico, y no llegamos a un acuerdo para renovar”, declaró en una conferencia de prensa el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Li.

El directivo agradeció “de todo corazón” a Pinto por su “trabajo y tenacidad que han sido claves para lograr la gesta de Brasil 2014.

Pinto, a pesar del agradecimiento que tuvo con Costa Rica, también confirmó que hubo varios inconvenientes con la dirigencia, “le dije al presidente que si no puedo elegir un cuerpo técnico a mi gusto, con mi lealtad, no puedo estar aquí. Me sentí solo, di la pelea, y eso no me va a pasar más. Prefiero aguantar hambre, pero no voy a aceptar eso. Por eso yo me voy”.

Al borde de las lágrimas, Pinto agradeció a Costa Rica por haberle permitido dirigir en un Mundial y aseguró que “duele mucho” dejar el equipo.

“Me rompí el alma y el corazón”, afirmó.



Al mando de Pinto, Costa Rica firmó el papel más brillante de su historia en Copas del Mundo al alcanzar los cuartos de final en Brasil 2014, fase en la que quedó fuera en la tanda de penaltis ante Holanda.

