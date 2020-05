Irina Shayk no quiere las caricias de Cristiano Ronaldo

Publicidad





Aunque Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más deseados del momento, a su pareja Irina Shayk le molestan algunas manifestaciones de cariño que le hace en público.

“Cristiano es un chico muy romántico. Pero lo cierto es que, aunque en ocasiones me encanta que sea tan romántico y considerado, otras veces no me resulta tan agradable. En realidad, todo depende del ánimo con el que me encuentre. Por suerte, él es muy consciente de mis cambios de humor”, confesó la modelo durante una entrevista al portal E! News.

Shayk tiene claro lo que siente por Cristiano Ronaldo y asegura que la confianza es uno de los puntos más importantes de su relación.

“Siempre es bueno que los hombres puedan fijarse en lo que hay a su alrededor para que aprendan a apreciar lo que tienen en casa. Así que tienes que estar cómoda con ello, y yo lo estoy. Es muy importante perder las inseguridades, sobre todo cuando llevas más de cuatro años en una relación. En ese punto hay que aprender a confiar el uno en el otro”, concluyó.

