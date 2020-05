Hombre va al médico por dolor estomacal y descubre que es mujer

Publicidad























Un hombre de 44 años se llevó la sorpresa de su vida cuando acudió al médico después de experimentar fuertes dolores de estómago acompañados de sangre en su orina, y descubrió que se encontraba en su periodo.

Chen sabía que algo andaba mal, pues se sentía constantemente cansado y presentando hinchazón en piernas, y se asustó más cuando encontró sangre en su orina. Sin embargo, nunca imaginó que una tomografía computarizada le haría saber que tenía útero y ovarios.

Ante esto, el jefe de First People’s Hospital de Yongkang informó que ellos nunca pensaron que fuera una mujer por su ropa y cabello corto, pero después del exámen corroboraron que no lo era. Fue muy raro, ya que sus genitales no son diferentes a los de los demás hombres. Inclusive Chen, informó que tienen una vida sexual activa normal con su esposa.

Este tipo de casos son extremadamente raros, mencionaron los médicos. Puede existir un tratamiento médico, pero sólo es eficaz para personas más jóvenes. Se informó en Shanghaiist.com.

