FOTOS: Los objetos más extraños encontrados en la uretra de una persona

El fotógrafo Tyler Jordan es un reputado artista y fotógrafo que se ha destacado con sus proyectos alrededor del mundo. Uno de ellos consistió en retratar los extraños objetos encontrados en la uretra de personas.

PUBLIMETRO habló con él y nos contó cómo fue la experiencia de retratar las cosas que pueden encontrarse en una de las partes más delicadas del cuerpo humano.

¿Cómo surgió la idea de tomar fotos de estos objetos?

Un buen amigo es enfermero de urología. Un día, él me dijo que trabajó con un urólogo que tenía una colección muy interesante de especímenes que le hubiese gustado fotografiar, pues el médico estaba a punto de retirarse. Cuando entró en detalles sobre la colección, debo admitir que estaba un poco excitado, así como un poco asustado, por lo que iba a ver.

¿Por qué estos objetos y la uretra, específicamente?

Aquí es donde se vuelve un poco complicado, ya que creo que en la relación entre un doctor y su paciente debe haber una explicación a “por qué pasó esto”. Pero no es tan raro como uno piensa. Muchos de los objetos que yo fotografié estaban rotos o tenían partes que causaron heridas severas. Quizás aparecieron allí por un impulso erótico, por enfermedades mentales, curiosidad sexual, o por prácticas dañinas. También debieron aparecer allí por algún tipo de abuso.

¿Cuál piensa usted que sea el valor cultural de este trabajo y su mensaje original?

Honestamente, mi perspectiva original en este trabajo viene de la posición del observador, porque no sabía qué esperar de lo que iba a ver. Su valor radica en saber que muchos de nosotros parecemos normales y atractivos, pero tenemos una vida con inmenso dolor psicológico o secretos impactantes. Todos tenemos secretos.

¿Estos objetos tienen un significado especial?

En mi opinión, el único significado especial que tienen es la capacidad de herir e impactar. Uno de los pacientes utilizó estos objetos para sentir placer, no dolor. Siempre volvía con el doctor y, cuando lo hacía, volvía con objetos distintos.

Cuando ves los objetos, es imposible no notar que algunos están rotos. Como hombre no es difícil imaginar el intenso dolor, pero es más difícil entender por qué se los introdujeron. La única cosa que sé y que hace a estas fotos únicas es que, por sí mismas, estas imágenes son bellas. No hay nada gráfico en ellas, son solo objetos ordinarios. Unas son unas luces de Navidad, hechas para brindar alegría y eso es confuso cuando descubrimos de dónde salieron.

Estoy muy orgulloso de este trabajo. Sé que los objetos que fotografié tuvieron un costo impresionante a alguien más, y espero que estas personas tengan paz consigo mismas y sus cuerpos, donde quiera que estén.

