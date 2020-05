Video: Margarita Rosa de Francisco se deja contagiar del Ras tas tas

Publicidad







Margarita Rosa de Francisco publicó un video en redes sociales donde muestra sus habilidades para el baile.

La presentadora le mostró a sus seguidores de Instagram que se dejó contagiar por la canción que puso a gozar a los jugadores del Mundial Brasil 2014.

“Yo también enganchada con la onda de la salsa-choke, muy orgullosa porque es salsa urbana nacida en mi ciudad natal CALI!! Me encanta bailar como toda caleña que se respete. Aquí mirando el video de Cali Flow Latino y su Ras tas tas a ver si agarro algo de este nuevo bailao. Ya quisiera yo estar más descaderada pero ni modo con una barra de metal atravesada en mi columna. Ojalá de tanto intentar bailar el ras tas tas no se me parta! ”, publicó.

¿Qué tal lo hace?

