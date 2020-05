Dato La primer película en la que participó Lincoln Palomeque fue ¡Karma, el peso de tus actos’ en 2006.

Lincoln Palomeque llega al cine colombiano para protagonizar ‘Estrella quiero ser’, una película dirigida por Gustavo Nieto Roa y rodada con el apoyo técnico de más de 30 jóvenes graduados de varias unversidades en diferentes especialidades como dirección, fotografía, sonido y diseño de arte.

La cinta, que se estrenará en el país el 15 de agosto, está basada en el tema de la fama y la búsqueda desesperada de ella a como dé lugar .

En entrevista con PUBLIMETRO, el actor reveló que no tuvo que pasar por un casting para llegar a protagonizar este proyecto, pues el director confió en su talento y capacidad para afrontar este nuevo reto.

“Para mí fue un placer la forma como se dio todo. Nos citamos en Miami y el me contó de qué se trataba el personaje. Fue una propuesta concreta que para mí significó mucho y valoro la gran resposabilidad que depositó sobre mí”, aseguró.

A Palomeque no le gusta relacionar su éxito con la fama y es consciente del gran reconocimiento que ha ido construyendo en 14 años de carrera artística.

“Con el tiempo mi nombre comenzó a quedar en la memoria de la gente y como todo actro he tenido éxitos y fracasos, pero he posido posicionarme a punta de talento. Lo más importante es tener presente siempre la humildad y no olvidar nunca de dónde vienes”, agregó.

El actor también reconció que uno de los detalles más valiosos de ‘Estrella quiero ser’ es el tema de la producción, pues es la mejor manera de demostrar que sí se puede hacer cine colombiano de calidad.

“Es increíble ver tanta gente que está en proceso de aprender pueda llevar a cabo una película como esta. Es una forma de decir que sí se puede salir adelante. Puedes meterle 3 millones de dólares o hacer un producto con bajo presupuesto, desde que tengas las ganas todo puede ser posible”, admitió.

Lincoln se encuentra radicado en Estados Unidos desde hace varios meses y es testigo del nivel que tiene las producciones colombianas en el exterior.

“Es impresionante el reconocimiento de nuestro trabajo afuera, la gente sabe la calidad de proyectos que tenemos a nivel de producción y actuación. Todos los días intentamos cosas nuevas y eso lo valoran mucho en otros países”, concluyó.

‘Estrella quiero ser’ es protagonizada por Zulma Rey y cuenta con la actuación de Tatiana de los Ríos, Luz Estella Luengas, Julián Caicedo, Jimmy Muñoz, Freddy Ordoñez, Diana Caicedo, entre otros.

