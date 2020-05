El legendario Slash celebra su cumpleaños número 49

Publicidad







Nacido bajo el nombre de Saul Hudson, el 23 de julio de 1965, este inglés nacionalizado estadounidense ha hecho una larga y prolífica carrera en el mundo de la música, con bandas que junto él se han inmortalizado como Guns ‘n Roses banda que fundó en 1981 y donde estuvo hasta 1996, Velvet Revolver, en la cual se encuentra actualmente y que lanzó a la fama junto al exvocalista de Stone Temple Pilots, Scott Weiland, o en su carrera en solitario.

Este virtuoso de la guitarra y productor, que hoy cumple 49 años, utiliza una guitarra Gibson, Les Paul de la cual tiene modelo propio desde la década de los 90. Con ella ha tocado la mayoría de esos solos que lo inmortalizaron en el mundo del rock, cada una de las canciones que lo llevaron a la cumbre.

Como un homenaje al gran Slash, aquí le dejamos algunas canciones en las que, a nuestro criterio, dejan ver especialmente su virtuosismo:

¿Cuál agregaría a la lista?

Sweet Child o’ Mine – Guns ‘n Roses (1987)

Paradise City – Guns ‘n Roses (1987)

Welcome to the Jungle – Guns ‘n Roses (1987)

Fall to Pieces – Velvet Revolver (2004)

Serial Killer – Slash’s Snakepit (2000)