Varios países de la UE piden un embargo de armas a Rusia por crisis ucrania

Publicidad



Bruselas, 22 jul (EFE).- Varios Estados miembros de la Unión Europea (UE) instaron hoy a imponer un embargo de armas a Rusia al considerar que ese país proporciona a través de su frontera armamento pesado a los separatistas del este de Ucrania.

Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Lituania, Letonia o Suecia apuntaron a esa posibilidad a su llegada al consejo de ministros de Exteriores de la UE que hoy aborda la situación tras el derribo el pasado jueves por un misil del avión de Malaysia Airlines en territorio controlado por los prorrusos con 298 personas a bordo, cuya sesión comenzaron con un minuto de silencio.

“El embargo de armas es una de las cosas que tenemos que ver” en la reunión, señaló el ministro británico de Exteriores, Philip Hammond, quien instó a “enviar una señal muy clara y fuerte a Rusia hoy”.

“Todo el mundo quiere ver un equilibrio en las medidas. Pero el mundo ha cambiado desde la cumbre del otro día”, dijo en referencia a la reunión de los líderes de la UE el pasado 17 de julio, en la que pidieron endurecer las sanciones a Moscú, y añadió que “vamos a ir más lejos, como consecuencia”.

El ministro lituano, Linas Linkevicius, pidió que las sanciones europeas ataquen al “círculo de toma de decisiones” de Rusia y dejó claro que se ha llegado a un “punto de inflexión no sólo en la situación sino también en nuestra evaluación”.

Linkevicius pidió un “embargo de armas” y dar el “estatus de terrorista” a los territorios ucranianos de Lugansk y Donetsk, bajo dominio de separatistas prorrusos.

Aseguró que la “fase dos” de sanciones, por la que la UE aplica medidas restrictivas a personas y entidades, “aún no está agotada”, mientras que la “fase tres”, que implicaría sanciones económicas directas a Rusia por no contribuir a reducir la tensión en la crisis ucraniana, “aún no se ha decidido porque tendría un efecto doble”, para quien las aplica también.

El ministro letón de Exteriores, Edgars Rinkevics, pidió no sólo sanciones sino “considerar también seriamente la prohibición de todo tipo de tecnologías y acuerdos militares con Rusia”.

“Es muy difícil explicar a nuestro público y al de otros países europeos que estamos vendiendo barcos”, dijo en referencia a la entrega de dos fragatas de tipo Mistral que Francia tiene pendiente con Rusia.

“O no sólo barcos, sino diferentes tipos de tecnología militar”, continuó, que a su juicio implica “no deliberadamente” que misiles aéreos acaben en manos de los terroristas separatistas.

El ministro sueco, Carl Bildt, afirmó que Rusia es responsable del suministro de misiles, armamento pesado, cohetes o tanques a los rebeldes, de lo que “el derribo del avión es una consecuencia”.

“Sabemos de dónde vienen” las armas, dijo, y agregó que “deberíamos tener un embargo de armas desde hace tiempo”, a la vez que señaló que “dar armas a Rusia en esta situación es algo difícil de defender”.

Preguntado por la posibilidad de imponer un embargo de armas, el titular polaco, Radoslaw Sokorski, contestó que “deberíamos mirar a las decisiones del último Consejo Europeo para ver cómo podemos dar seguimiento”.

El ministro español, José Manuel García-Margallo, indicó que en todo caso tal decisión pertenecería a la “tercera fase” de sanciones y que correspondería tomarlas a los líderes comunitarios, a la vez que no descartó la convocatoria de una cumbre extraordinaria.

“Quizás habrá que tomar nuevas sanciones” a nivel del Consejo Europeo para ejercer “más presión en Rusia, reforzar las sanciones”, consideró el titular belga, Didier Reynders, en tanto que el holandés, Frans Timmermans, aseguró que “no hay bloqueo de Holanda a más sanciones”.

Por su parte, el ministro alemán, Frank-Walter Steinmeier, afirmó que la UE sigue abierta a rebajar la tensión “por medios políticos y diplomáticos”, aunque consideró que será necesario acompañar esa posición con “mayor presión” y “medidas más estrictas” dado que Rusia “ha permitido la transferencia de armas y combatientes a Ucrania”.

Bruselas, 22 jul (EFE).- La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, instó hoy a Rusia a comprometerse con el trabajo de los observadores en Ucrania y aseguró que la UE apoyará las necesidades de Holanda, que trabaja ya en la repatriación de los fallecidos en el derribo del avión de Malaysia Airlines.

“Hoy, lo primero, garantizar que trabajamos junto a Holanda en particular, asegurarnos de que lo que hagamos encaje con sus necesidades para poder solucionar los problemas sobre el terreno inmediatamente”, indicó Ashton a su llegada a un Consejo de Ministros de Exteriores de la UE, en el que la situación en Ucrania ocupará una parte central de los debates.

Ashton dijo que la determinación de los ministros, en línea con el Consejo de Seguridad de la ONU, que el domingo pidió la entrada inmediata al lugar y facilidades para llevar a cabo una investigación internacional, es “que haya un acceso adecuado al lugar para que los cuerpos de los familiares y amigos puedan ser devueltos a casa y ser tratados adecuadamente y con respeto”.

“Tiene que haber una investigación, la información que llega de diversas fuentes tiene que ser verificada y tenemos que ver las consecuencias de esto”, añadió la alta representante comunitaria.

Ashton instó asimismo a Rusia a “hacer su parte” y “asegurarse de que se compromete con los observadores” sobre el terreno.

La política británica señaló que hoy los ministros mantendrán un “debate fuerte” y que instruirán a los embajadores europeos “sobre cómo vamos a avanzar”.

Por su parte, el ministro lituano de Exteriores, Linas Linkevicius, aseguró que se ha llegado a un “punto de inflexión no sólo en la situación sino también en nuestra evaluación”.

“Hablamos de un acto terrorista”, dijo en referencia al derribo del avión de Malaysian Airlines en territorio ucraniano controlado por prorrusos, y apuntó que “hay tareas que preparar, sanciones a finales del mes”, en alusión a la ampliación de la lista de sancionados considerados responsables de amenazar la unidad y soberanía de Ucrania, que prepara el Consejo de la UE.

Linkevicius pidió dar el “estatus de terrorista” a los territorios ucranianos de Lugansk y Donetsk, bajo dominio de separatistas prorrusos, así como establecer un embargo de armas.

“Es importante que nos despertemos un poco. Defendernos no sólo de los cohetes sino también de la propaganda que se ha intensificado en los últimos días”, dijo, y recordó el flujo de tanques y armamento que ha llegad al este de Ucrania a través de Rusia.

Linkevicius aseguró que la “fase dos” de sanciones, por la que la UE aplica medidas restrictivas a personas y entidades, “aún no está agotada”, mientras que la “fase tres”, que implicaría sanciones económicas directas a Rusia por no contribuir a reducir la tensión en la crisis ucraniana, “aún no se ha decidido porque tendría un efecto doble”, para quien las aplica también, concluyó.

El ministro lituano aseguró que ha llegado “el momento de discutir la situación muy seriamente, de contribuir a una solución”, y consideró sobre la posición de Rusia sobre la tragedia que “los hechos deben ser probados. Las declaraciones no son suficientes”.

Bruselas, 22 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy el establecimiento de una misión de asesoramiento en la reforma del sector de la seguridad civil de Ucrania.

Esta misión, que se desarrollará bajo la Política de Defensa y Seguridad Común de la UE y tendrá una duración de dos años, se establecerá a petición de las autoridades ucranianas para recibir consejo sobre la reforma de la seguridad.

“La UE va a desplegar esta misión para asistir a Ucrania en esa reforma, que incluye a la Policía y el Estado de derecho”, dijo la jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton, en un comunicado.

Según explicó, proporcionará “asesoramiento estratégico para el desarrollo de unos servicios de seguridad eficaces, sostenibles y responsables”, que “contribuyan a reforzar el Estado de derecho en Ucrania, a favor de todos los ciudadanos ucranianos en todo el país”.

Esta operación será civil e irá desarmada, según precisó el Consejo de la UE, y se centrará en primer lugar en respaldar la elaboración de estrategias de seguridad y la rápida implementación de reformas “en coordinación y coherencia” con otras actividades que la propia Unión, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y otros organismos internacionales llevan a cabo.

El cuartel general de la misión europea en Ucrania “EUAM” estará en Kiev, aunque tendrá representaciones regionales para apoyar las tareas de asesoramiento que “empezarán tan pronto como sea posible”, indicó el Consejo.

El presupuesto inicial será de 2,68 millones de euros para la fase de despegue de la misión, hasta el próximo 30 de noviembre, en tanto que se desarrollan la planificación operacional y otros preparativos.

El Consejo indicó que el inicio formal de las operaciones de la misión tendrá lugar una vez que se haya alcanzado su capacidad operativa, momento en el que empezará su mandato de dos años.