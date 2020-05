Kris Jenner publica libro de las recetas favoritas de las Kardashian

Publicidad





















































Tal parece que a Kris Jenner, la madre del clan Kardashian – Jenner no le basta con el emporio que ha construido alrededor de su familia y publicará un libro con sus recetas favoritas.

“Algunas personas hacen cosas para relajarse, van a ir a jugar al golf o un deporte. ¿Yo? Estoy en la cocina. Nada me hace más feliz, así que espero poder compartir eso con todos los demás”, sostuvo la llamada ” mommager “, según Perez Hilton. Sin embargo, diversos medios han cuestionado las habilidades culinarias de la multimillonaria.

El libro In the Kitchen with Kris estará disponible a partir del mes de octubre.



¿Comprarían el libro?