Foto: Beyonce trata de disipar rumores divorcio con imagen familiar

Publicidad

















































La cantante Beyonce continúa publicando fotos de su familia en sus redes sociales, esto a pesar de los rumores de infidelidad y separación que han surgido en las pasadas semanas.

Esta vez la intérprete publicó en su cuenta de Instagram una foto junto con su esposo, el rapero Jay Z y su hija Blue Ivy. Según The New York Post, la pareja está a la espera de que culmine su gira “On The Run Tour” para anunciar su divorcio.

De igual forma, ese medio reseñó que la relación entre ambos artistas está rota desde hace años.

Lea también:

J Balvin termina con Alejandra Buitrago a través de Instagram

Foto desnuda de Natalia París paraliza las redes sociales

RCN se recupera de la mala racha de rating con ‘El Capo 3′

MÁS DE ENTRETENIMIENTO AQUÍ