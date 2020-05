Estudio: Música ayuda a reducir cansancio

Publicidad





















Investigadores del Instituto de Ciencias Humanas, Cognitivas y del Cerebro en Estados Unidos reunieron a un grupo de deportistas por un periodo de tres meses. Había lapsos en los que se ejercitaban sin música y otras con ella. Mientras esto sucedía, los investigadores medían algunos de sus datos metabólicos y modificaciones de tensión muscular. Después se les aplicó un cuestionario referente a su percepción del cansancio.

El resultado fue que las personas que escuchaban su música favorita mientras se ejercitaban se cansaban menos que quienes no escuchaban música. “Esto debido a que el efecto de la música puede ser percibido como una distracción de las sensaciones propioperceptivas desagradables que van junto con el agotamiento“, informó Thomas Fritz.

Además se pudo comprobar que la música disminuyó significativamente el esfuerzo percibido durante el entrenamiento. Esto demostró que escuchar música puede realmente facilitar las actividades físicamente extenuantes, haciendo que las actividades físicas vigorosas sean menos agotadoras, se informó en Procedings of National Academy of Sciences of the United States of America.

