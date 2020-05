6 señales de que su cita fue un fracaso

Publicidad























Es hermoso pensar en el hecho de que esa persona que nos gusta puede llegar a formar parte de nuestro día a día. Concertar una cita y salir puede resultar toda una oportunidad, una ventana que podría abrirse al amor. Sin embargo, el hecho de salir con esa persona, no significa que la relación pueda tener éxito.

Por ello les presentamos 6 señales que indican que su cita fue un fracaso.

1. El aburrido. Se muestra interesado, pero en una de las citas que han tenido, él parece estar aburrido y sin ganas de permanecer más tiempo con ustedes. Un claro ejemplo de que él quiere huír, es que constantemente revisa el reloj, terminan de comer, se acabó la película o la visita al museo y lo primero que les dice es “¿A tu casa, verdad?”. De acuerdo a Diariofemenino.com, en estas ocasiones no queda de otra mas que aceptar nuestra derrota y pensar que tal vez no fue la mejor cita. Si él vuelve a buscarlas puede que realmente no haya sido su mejor día, pero si no lo hace, será mejor comenzar a hacerse a la idea de que hay otras opciones.

2. Demasiado frío. Puede que ambos hayan estado interesados en conocerse, pero si durante la cita se sienten incómodos y notan el ambiente algo pesado, probablemente no tengan esa “química” necesaria para llevar a cabo una relación, según la página Imujer.com.

3. El silencio que mata. Si durante el tiempo que estuvieron juntos, un 40% la pasaron callados, algo anda mal, puede que la opción sea aumentar su curiosidad o puede que realmente no tengan intereses en común. En estos casos será mejor replantearnos las posibilidades que puedan darse con esa persona y si es lo que están buscando, se expuso en Imujer.com.

4. Distracciones al por mayor. Ustedes se muestran sumamente interesadas en los momentos en los que él o ella les comenta algo, inclusive tratan de poner toda su atención en lo que les dice. Sin embargo, cuando ustedes están platicando algo, la otra persona mira a su alrededor, revisa su celular o incluso manda mensajes, se expuso en Unadecenade.com.

5. ¿Quién paga?. Para muchos, la mejor idea es compartir la cuenta entre ambos, incluso cuando llegue el momento lo mejor es dar su parte de la cuenta. Si la otra persona no lo acepta por más que ustedes insistan, entonces pueden optar por pagar en la siguiente ocasión. Si ustedes no hacen algún intento por cooperar, podrían llegar a verse desinteresados y un poco abusivos, se mencionó en Revistagq.com



6. Luego de la cita no hay mensajes, ni llamadas. Una señal clara de que la cita fue un fracaso, es que luego de este encuentro, nadie llama ni envía mensajes al otro, es un claro ejemplo de desinterés. Si no saben nada de la otra persona en una semana, probablemente lo mejor será dejar sus ilusiones a un lado. Con información deCosejosamor.com

En la galería de fotos, lo que deben evitar en la primera cita.

Lea también

Fotos: Famosos “feos” que conquistaron a personas hermosas

Sexo mañanero, estos son los beneficios para la salud

Fotos: El antes y después de sus amores platónicos de infancia

MÁS DE VIDA CON ESTILO ACÁ