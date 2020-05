6 actores que han dejado los reflectores para grabar sus propias películas

Publicidad



































Los disfrutamos en la pantalla grande, reímos y lloramos con sus interpretaciones. Pero ellos decidieron que era hora de demostrar lo aprendido.

A continuación les presentamos a seis celebridades que dejaron los reflectores para sentarse en la silla del director y desde ahí mostrar su trabajo al mundo.

Angelina Jolie

Su primeros trabajos como directora fueron: el drama bélico titulado “Land of Blood and Honey” y “Unbroken”. Ahora trabaja en un tercer proyecto de la mano de su esposo, Brad Pitt, donde combinará la dirección con la actuación.

Mel Gibson

En 1991, realizó el documental “Mel Gibson Goes Back to School”, donde le enseñaba la obra de Hamlet de Shakerspeare a un grupo de alumnos. Más adelante, su trabajo con “Corazón Valiente” le valió un Oscar a “Mejor director” y “Mejor película”. Por último “La pasión de Cristo” se convirtió en una de las cintas más criticadas por la audiencia.

George Clooney

Uno de los actores más populares de Hollywood. El estadounidense ha sobresalido por incursionar como director, productor y guionista de cintas como: “The Ides of march”, “Good night” y “Good Luck”

Russel Crowe

El australiano dedicó un espacio de su agenda para dirigir un drama sobre la Primera Guerra Mundial, titulado: “The Water Diviner”

Courtney Cox

En su cuarta década de vida, la ex protagonista de “Friends”, se decidió a dirigir su primer película. Una comedia titulada “Hello I Must Be Going”.

Ben Affleck

En 2007 el actor incursionó como director en la cinta “Desapareció una noche”. Pero fue hasta su trabajo con “Argo” que recibió un Oscar como “Mejor Película”.