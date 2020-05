Hombre anota en hoja Excel excusas de su esposa para no tener sexo

Publicidad





















Un hombre frustrado envió un correo a su esposa con una lista de las veces que la mujer se ha negado a tener sexo con él. Posteriormente, la mujer publicó el extraño documento en Reddit, bajo el usuario throwwwwaway29. Este es el texto que venía con la lista:

“Ayer por la mañana, mientras iba en taxi hacia el aeropuerto, mi esposo me envió un mensaje al correo […] que está conectado a mi smartphone. Nunca antes había hecho eso, siempre nos comunicamos en persona o por mensaje de texto. Abrí el correo y el contenido era monólogo sarcástico donde, básicamente, me explicaba que no me extrañaría durante mi ausencia. En el correo había una hoja Excel con todas las veces que ha intentado tener sexo conmigo desde el 1 de junio, con una columna para mis ‘excusas’, donde cita textualmente lo que yo respondí para evitar tener relaciones. De acuerdo con su ‘documento’, solo hemos tenido sexo tres veces en las últimas siete semanas, mientras que él ha intentado tenerlo en 27 ocasiones”.

Las siguientes excusas aparecen en el documento:

“Estoy viendo este programa”.

“Estoy sudada y asquerosa, necesito bañarme”.

“Estoy exhausta”.

“Estoy intentado ver esta película”.

“Estoy muy ebria y comí demasiado”.

“Debo despertarme temprano”.

“Estás demasiado borracho”.

“Estoy muy cansada”.

La mayoría de las personas que respondieron a la mujer en Reddit intentaron hacerla sentir mejor con consejos para manejar su crisis matrimonial, pero muchas personas la criticaron por no darle a su esposo lo que pedía. Ella respondió: “Somos adultos llevando vidas ocupadas y llenas de estrés. Cocino para él, lavo su ropa, mantengo su casa limpia. No es como si nuestra vida sexual fuera a desaparecer para siempre. Es un problema temporal”.

Lea también

Video: Los récords mundiales más perturbadores

Fotos: Estos son los disfraces más desconcertantes de internet

FOTOS: Las expresiones de estos niños lo dejarán muerto del susto

MÁS #DELAMENORIMPORTANCIA