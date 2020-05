The Simpsons Take The Bowl: El show en vivo de los Simpson

Publicidad































Los Simpson se volverán “reales” en septiembre durante el evento: The Simpsons Take The Bowl, homenaje por sus 25 años de existencia.

Los personajes amarillos estarán en el ocurrirá en Los Ángeles, California, en el anfiteatro Hollywood Bowl, en Los Ángeles, California. Este recinto tiene capacidad para albergar a 17 mil 376 personas y usualmente es utilizado para eventos musicales y deportivos.

En esta ocasión incluirá la participación de famosos que han aparecido en la serie (aun no se publica la lista de asistentes). El show lo conducirá el actor Hank Azaria, quien da su voz a distintos personajes en la serie en inglés como Moe Szyslak y Apu Nahasapeemapetilon, tal como lo informa el sitio www.hollywoodbowl.com

Al festejo asistirán también Nancy Cartwright, que hace la voz original de Bart, así como Yeardley Smith, la voz de Lisa. Otro de los atractivos del show es la presencia del creador de la familia amarilla, Matt Groening, quien estará en escena y narrará anécdotas sobre la creación del programa.

Se proyectarán imágenes y escenas nunca antes vistas de la serie. Para más información pueden visitar el sitio oficial del Hollywood Bowl.

