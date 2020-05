¡Imperdible! Hija de Withney Houston publica foto fumando marihuana

Publicidad



Dicen que lo que se hereda no se hurta, incluso si son cosas malas. Ese es el caso de Bobbi Kristina, quien sigue de forma rápida los pasos de su madre Withney Houston, al consumir drogas.

Prueba de ello es la imagen que publicó la joven en las redes sociales, donde presuntamente se le puede ver fumando marihuana a través de una pipa de cristal.

Lo hizo en su cuenta de Instagram acompañado de un mensaje que aparentemente pretendía llamar la atención y establecer una conexión con sus seguidores: “Puede que la foto sea inapropiada, pero quiero establecer una conexión con todos ustedes”.

Además de esto, la mujer de 21 años dijo en su publicación: “No se preocupen porque la foto no es reciente, pero quiero que me escuchen. ¿Saben lo que siento? Me siento extraña porque ya no siento dolor”.

Poco después, la propia Bobbi se encargó de aclarar que la foto no la había subido ella y que se trataba de un intento “enfermo” de dañar su imagen, recurriendo a su cuenta de Twitter y asumiendo que su cuenta de Instagram había sido ‘hackeada’.

En cualquier caso, se trata de un incidente que definitivamente perjudica la imagen de una joven de 21 años con problemas, traumatizada tras la muerte de su madre en febrero de 2012.

