Hollande, Merkel y Cameron exigen a Putin acceso a la zona de la catástrofe

París, 20 jul (EFE).- El presidente francés, François Hollande, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, David Cameron, exigieron hoy al presidente ruso, Vladimir Putin, que haya “acceso libre y total” a la zona de la catástrofe del avión de Malaysian Airlines para los investigadores internacionales.

“Si Rusia no toma inmediatamente las medidas necesarias, la Unión Europea sacará las consecuencias” en la reunión de sus ministros de Exteriores del próximo martes, advirtió la presidencia francesa en un comunicado, en una alusión apenas velada a nuevas sanciones.

Hollande habló por teléfono esta mañana, sucesivamente, con Merkel y con Cameron, con los que acordó reclamar a Putin que obtenga de los separatistas prorrusos que controlan la región donde se estrelló el avión tras ser derribado por un misil libertad de movimientos para que los investigadores “puedan cumplir su misión”.

“Rusia debe entender que la resolución de la crisis ucraniana es más que nunca un imperativo tras esta tragedia que ha causado ultraje al mundo entero”, subrayó el Elíseo.

Hollande se entrevistó ayer también por teléfono con su homólogo ucraniano, Petró Poroshenko, y ambos coincidieron en que “no se puede tolerar ningún obstáculo” a la investigación internacional porque resulta “crucial establecer pruebas indiscutibles de los hechos para sacar todas las consecuencias de este drama horrible”.

París, Berlín y Londres se habían mostrado hasta ahora reticentes a llevar más lejos las sanciones europeas contra Moscú por la crisis ucraniana, pese a la presión estadounidense, pero el siniestro del Boeing de Malaysian Airlines ha modificado el escenario.

Francia tiene pendiente la entrega a Rusia -programada para el próximo otoño- de dos fragatas de tipo Mistral, un contrato al que se ha negado a renunciar.

Alemania tiene en Rusia a un socio comercial de primer orden, al que compra una parte de los hidrocarburos que necesita para su aprovisionamiento energético.

El Reino Unido, que hoy mismo acusó de Putin de obstaculizar la investigación sobre la catástrofe del vuelo MH-17, con el centro financiero de Londres, es un foco de atracción para muchos capitales rusos.

Amsterdam, 20 jul (EFE).- Los miembros del Gobierno holandés se reunirán el lunes con las familias de las víctimas fallecidas en el siniestro del avión de Malaysian Airlines que se estrelló el jueves en el este de Ucrania, con 298 personas a bordo.

En la reunión, que tendrá carácter privado, participarán el primer ministro, Mark Rutte, y sus ministros, informa ANP.

Posiblemente también estarán presentes el rey Guillermo-Alejandro y la reina Máxima en el encuentro, que se celebrará mañana por la tarde, en un lugar que no ha sido revelado.

En el vuelo MH17 de Malaysian Airways viajaban 298 personas, en su mayoría nacionales holandeses (193), pero también había malasios (44), australianos (27), indonesios (10), británicos (10), alemanes (4), belgas (5), filipinos (3), además de un canadiense y un neozelandés.

Desde que la aerolínea ha hecho pública la identidad de las víctimas se les ha podido poner nombre y cara y conocer las historias personales de las víctimas.

Pueblos y ciudades de Holanda han celebrado este fin de semana concentraciones, minutos de silencio y otros actos en memoria de los fallecidos.

La policía holandesa ha comenzado a visitar a las familias para obtener información sobre la presencia de tatuajes, cicatrices, muestras de ADN y registros dentales que puedan ayudar en la identificación de las víctimas.

Londres, 20 jul (EFE).- El primer ministro británico, David Cameron, se mostró hoy a favor de imponer sanciones a Rusia si este país no cambia su actitud ante la crisis creada por el derribo, por un misil, del avión malasio en Ucrania, en el que murieron sus 298 ocupantes.

En un artículo publicado hoy en el dominical británico “The Sunday Times”, Cameron dijo que Occidente debe tomar medidas, más allá de llevar ante la Justicia a los responsables del derribo del avión.

“Rusia puede usar este momento para encontrar una salida a esta crisis peligrosa y enconada. Yo espero que lo haga. Pero si eso no pasa, entonces debemos responder de manera vigorosa”, afirmó el primer ministro en clara referencia a sanciones.

Los medios británicos destacan hoy la posibilidad de nuevas sanciones de la UE en forma de congelación de activos, después de que EEUU y la UE fijasen ya medidas contra Rusia por su implicación en la crisis ucraniana surgida en los últimos meses.

“Si el presidente Putin no cambia de actitud -agrega- frente a Ucrania, entonces Europa y Occidente deben cambiar fundamentalmente su actitud ante Rusia (…). Es hora de hacer que nuestro poder, influencia y recursos cuenten”.

No obstante, el primer ministro puntualizó que no se busca una relación de “confrontación con Rusia” o una acción militar, pero dijo que no hay que “rehuir de los principios que gobiernan la conducta de naciones independientes en Europa”.

El “premier”, que pidió se deje de entrenar a los rebeldes, también solicitó que los cuerpos de las víctimas sean tratados con “respeto y dignidad”.

Según el Gobierno británico, expertos de la Policía Metropolitana de Londres tienen previsto llegar hoy a Ucrania para ayudar a en el difícil trabajo de recuperar, identificar y repatriar los cuerpos de las víctimas del siniestro.

El Boeing-777 de Malaysian Airlines, que cubría la ruta entre Amsterdam y Kuala Lumpur, se estrelló el jueves en la región oriental de Donetsk, escenario de combates entre las fuerzas gubernamentales de Ucrania y los rebeldes prorrusos.