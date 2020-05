Vin Diesel celebra su cumpleaños con tributo a Paul Walker

Publicidad































Mark Sinclair Vicent, mejor conocido como Vin Diesel, cumple hoy 47 años.

El actor, que ha trabajado en películas como Pitch Black, xXx, The Pacifier y The Fast and Furious, decidió homenajear a su gran amigo Paul Walker poco antes del festejo de su onomástico.

Debido a la hermandad que ambos actores tenían, Vin mostró en su Facebook una imagen donde se le ve abrazado de Paul.

Ambos actores mantuvieron un fuerte lazo después de haber convivido por más de diez años en Fast and Furious.

En la galería de fotos, Vin y Paul.