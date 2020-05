VIDEO: Publican clip de la caída del vuelo MH17 de Malaysia Airlines

Publicidad



















(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/es_LA/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

El siguiente video fue publicado en la página de Facebook Amigos de Barisan Nacional* (BN, Frente Nacional) con el texto: “Este video muestra al avión MH7 en llamas tras ser alcanzado por misiles”. Pueden ver el clip a continuación.

Algunos de los comentarios sugieren que el video pueda mostrar la caída de otro avión y no la del MH17, donde murieron 298 pasajeros que viajaban de Amsterdam a Kuala Lumpur.

De acuerdo con The Guardian, la nave fue derribada en la frontera entre Rusia y Ucrania por un misil cuyo origen no ha sido confirmado. Según el diario The Independent, Igor Girkin, comandante de la Milicia Popular de Donbass, un grupo prorruso, aseguró que su organización había derribado un avión en una red social el día de ayer. Unos minutos después, surgieron los reportes sobre el accidente del vuelo.

*Barisan Nacional, o Frente Nacional, es un importante partido político de Malasia.