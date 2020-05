Mujeres con fotos sexis en redes, parecen menos inteligentes

Publicidad



































Una investigación realizada por Elizabeth Daniels, de la Universidad Estatal de Oregon, utilizó una metodología que le permitió saber la percepción de las mujeres ante fotos sexis de una mujer en Facebook.

118 adolescentes y mujeres adultas analizaron un perfil de Facebook, en el que la foto principal del perfil por una parte era sugerente y sexualizada; luego miraron otro perfil sin foto sexualizada, encontrando que la propietaria del perfil sexualizado era considerada menos atractiva físicamente, socialmente y menos competente para completar sus tareas.

En tal investigación se pudo constatar que la percepción de mujeres adultas y adolescentes varía al tomar en cuenta el juicio de atractivo social, pues las adultas brindaban mayor calificación que las adolescentes.

Los resultados sugieren que el uso de una foto de perfil en Facebook sexualizada viene con costos relacionales para las niñas y las mujeres. Se discuten las estrategias para educar a los jóvenes sobre el nuevo uso de los medios y la sexualización.

Por su parte, la coautora del estudio, Eileen Zurbriggen, informó a The Times: “Numerosos estudios han demostrado que cuando las mujeres están representadas en formas sexualizadas (ropa reveladora, poses provocativas), son percibidas como menos inteligentes, menos competentes y menos capaces”. Es importante mencionar que “este es uno de los primeros estudios que demuestra que no sólo mujeres y niñas perciben a las mujeres en las fotografías no sexualizadas más competentes, sino que también son vistos como mujeres más bonitas y más deseables como amigas”. Se informó en American Psychological Association.

En la galería de fotos, imágenes sexis de celebridades en redes sociales.

