Liv Tyler: ¿Enamorada del prometido de Jennifer Aniston?

La actriz Liv Tyler apareció en un programa titulado Watch What Happens Live para promover The Leftovers, una nueva serie de HBO protagonizada por ella.

Durante una sección del programa, el conductor le preguntó a Tyler sobre sus compañeros de reparto, específicamente sobre Orlando Bloom (The Lord of the Rings), Ben Affleck (Armaggedon) y, el prometido de Jennifer Aniston, Justin Theroux (The Leftovers).

A manera de juego, Liv debía elegir con cuál de los tres tendría sexo, a cuál asesinaría y con cuál se casaría y respondió: “Me casaría con Justin Theroux, tendría sexo con Ben Affleck y mataría a Orlando”.

Hablando de Theroux, la actriz confesó que “definitivamente” se distrae “cuando ve el episodio piloto”, de la serie The Leftovers, donde la pareja de Aniston aparece haciendo ejercicio. “Hay una escena donde está corriendo”, dijo y añadió: “Hay una gran protuberancia en sus pantalones […] y no puedo evitar verla”.

Tyler finalizó diciendo que no ha “notado esa protuberancia en otras ocasiones”.

