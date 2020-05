Gisele Bundchen gana US$148.000 al día

Publicidad





La modelo brasileña vuelve a encabezar la lista de las modelos mejor pagadas del mundo por séptimo año consecutivo.

Bundchen quedó en el primer lugar con unas ganancias de 148 000 dólares al día, según informa la edición británica de la revista Vogue.

La cifra de 47 millones de dólares que Gisele ganó en 2013 viene de marcas como H&M, Chanel, Carolina Herrera, Isabel Marant, Emilio Pucci, entre otras,

La modelo nunca ha querido confirmar el valor exacto de sus ganancias.

“Gano bastante, pero no tanto como dicen. Por aparecer en esa lista he pasado distintas auditorías y, sinceramente, no me importa que mi nombre aparezca o no aparezca en esa lista”, concluyó Gisele.