Teófilo Gutiérrez y Carlos Valdés se irían de Argentina

Además de Carlos carbonero, estos dos jugadores, uno de River Plate y el otro de San Lorenzo respectivamente, no logran solucionar sus problemas con los clubes y según la última información que se conoce, ninguno continuaría en el fútbol de este país.

El tema de Valdés con el ‘ciclón’ tuvo una complicación que se evidenció en las redes sociales. Durante este jueves, Marcelo Tinelli, vicepresidente del club, escribió un tuit que generó la molestia del defensa quien inmediatamente respondió.

Tinelli aseguró que “ Me encanto estar en la práctica de San Lorenzo hoy. El plantel está muy comprometido para lo que se viene. Lo de Valdés sin palabras”, ante esto, el colombiano respondió y le dijo que “parece que no estas bien informado… En este momento sigo esperando mi sueldo de hace 5 meses”. Tras esto siguieron los trinos del argentino pero el jugador no habló más.

Luego de la seguidilla de mensajes se conoció una nueva información que dio Bernardo Romeo, Manager de San Lorenzo y quien aseguró en entrevista en el programa radial América & Closs que “A mí fue el que peor me cayó esto de Carlos Valdés porque lo llamamos mil veces y nunca atendió… En un momento uno se cansa de esperar. El Patón (Edgardo Bauza, técnico del club) está contento con lo que hay, no vamos a incorporar.”

El caso de Teófilo no es muy diferente. El jugador en el pasado con Racing tuvo varios problemas, había mejorado su actitud con River Plate y salió campeón. Estuvo entre los jugadores con mejor rendimiento en la etapa final justo antes del Mundial. En la Copa anotó un gol en cinco partidos disputados. En su llegada a Colombia se fue de vacaciones y ahí comenzó todo el problema.

River estuvo en Bogotá mientras Teo permanecía en vacaciones. Según el club, no hubo respuesta pronta del jugador en varias llamadas que se hicieron, finalmente contestó y confirmó que estaría en los entrenamientos a partir del próximo lunes. Sin embargo, también desde el programa de Closs aseguraron que el barranquillero habría hablado con el club diciendo que sus intereses estaban fijados con su regreso a Europa y que por esto no volvería al torneo argentino.

