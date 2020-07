Falcao y su ‘combo’ de Mónaco debutarán en Barranquilla

Justo en el fin de semana que comenzará la Liga Postobón, comenzará la Copa que reúne a equipos de Europa y América. Este campeonato no tiene un equipo ganador pero sí un conteniente ganador. Sin embargo, para esto no habrá ningún reconocimiento económico pero sí se considerará vencedor el que más victorias tenga.

Mónaco, equipo de Falcao García y James Rodríguez, estará de visita en Colombia para enfrentarse a Junior en el día de la Independencia de Colombia. Los del principado iniciaron un largo viaje desde el miércoles. Salieron desde Francia, llegaron a Madrid y estuvieron unas horas retomaron vuelo rumbo a Bogotá y por último tomarán el avión que los llevará a Barranquilla.

En la segunda edición de la copa, participarán 13 equipos. Junior y Atlético Nacional serán los representantes de Colombia. Los de Medellín jugarán su partido ante Mónaco el próximo 23 de julio en Miami.

Junior tomó un tiempo para comenzar el torneo local y por eso este domingo terminará su pretemporada cuando se enfrente a los franceses. El mediocampista Vladimir Hernández habló con el diario El Heraldo y afirmó que “Mónaco se ha convertido en uno de los grandes equipos de Europa. Lo primordial es salir a jugar, hacer un buen partido y estar a la altura de la exigencia”.

Para este juego está confirmada la presencia de Falcao, no se sabe si jugará o no, debido a que hace poco tiempo regreso a los entrenamientos tras la fuerte lesión que lo dejó fuera del Mundial. Sobre James Rodríguez, aún no hay nada asegurado. Si estará o no es algo que se podría conocer el fin de semana.

Antes de viajar, ‘el tigre’ aseguró que “estoy muy contento de poder ir a Barranquilla, porque es la ciudad en la que jugamos con la selección Colombia. Espero que la gente pueda asistir al estadio y acompañarnos, para que disfruten de un buen partido de fútbol.

Sobre las nominas iniciales, ninguno de los planteles la ha confirmado. En Junior varios jugadores como Sebastián Viera y Juan Domínguez han manifestado su interés por disputar esta copa que reúne equipos de 10 países europeos y americanos.

Frase:

“Será fantástico sentir el ambiente alrededor de ellos dos en su país. Da gusto ver a todo el mundo siguiendo a James y Falcao. De paso la gente también sigue al AS Mónaco, y eso es positivo.” Ricardo Carvalho, jugador AS Mónaco

Calendario:

20 de julio: Atlético Junior vs Mónaco, 5 pm | Barranquilla

23 de julio: Atlético Nacional vs Mónaco, 7 pm | Miami

26 de julio: Estudiantes de La Plata vs Fiorentina, 1 pm | La Plata (Arg)

26 de julio: Alianza Lima vs Valencia, 4 pm | Lima

27 de julio: San Jose Earthquakes (USA) vs Atlético Madrid, 6 pm | San Francisco (USA)

29 de julio: Universidad Católica vs Valencia, 7 pm | Santiago

30 de julio: América (Méx) vs Atlético Madrid, 5 pm | México D.F.

30 de julio: Palmeiras vs Fiorentina, 7 pm | Sao Paulo

2 de agosto: Universitario (Perú) vs Fiorentina, 5 pm | Lima

