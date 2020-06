Publicidad















































Anyone wanna buy my Malaysian Airlines frequent flier miles? — Jason Biggs (@JasonBiggs) July 17, 2014

@JasonBiggs @TMZ 80 children among the dead. Glad you are reaching for attention. — Joe C (@JoeCorey17) July 17, 2014

This tragedy is no joke. Suppose that’s normal for you though. “@JasonBiggs: Anyone wanna buy my Malaysian Airlines frequent flier miles?” — KE Vargas Barrett (@_kebarrett) July 17, 2014

El día de hoy, el vuelo MH 17, de Malaysia Airlines, fue derribado en la frontera entre Ucrania y Rusia. 295 pasajeros fallecieron en el accidente. Jason Biggs, protagonista de American Pie y Orange Is the New Black, decidió escribir una broma al respecto en Twitter. Pueden leerla a continuación:

La traducción del mensaje es: “¿Nadie quiere comprar las millas de viajero frecuente que tengo con Malaysia Airlines?”, y hace referencia a los dos accidentes que la aerolínea ha sufrido este año. La broma no fue muy bien recibida por sus seguidores. Pueden leer sus mensajes a continuación:

Esta no es la primera controversia en la que se ha involucrado Biggs. Hace unos días criticó el cuerpo de Tara Reid, su compañera de reparto en American Pie; también confesó haber bebido la leche materna de su esposa y haber contratado a una prostituta para “reanimar” su matrimonio.

