VIDEO: Charlie Sheen está de vuelta, lo graban borracho afuera de un restaurante

El sitio TMZ.com compartió un video donde Charlie Sheen aparece ebrio. El ex protagonista de Two and a Half Men ha batallado con su adicción a las drogas y al alcohol durante muchos años. Y, aunque en los últimos años se aseguraba que había vencido sus problemas de alcoholismo, parece haber recaído.

En el clip de 51 segundos, Sheen se acerca a una pareja que está dentro de un auto y, con una voz carrasposa, pide disculpas por “estar tan jodidamente borracho”; después, presume sus múltiples tatuajes.

Pueden ver el extraño video a continuación:

