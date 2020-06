Publicidad



Majadahonda (Madrid), 16 jul (EFE).- El defensa brasileño Filipe Luis, que hoy se ha convertido en nuevo jugador del Chelsea inglés, declaró que, pese a su marcha del Atlético de Madrid, que “no se debe a razones económicas”, va a seguir siendo “atlético” toda su vida porque se siente “muy identificado” con este equipo.

“He sido muy feliz en este club y mi marcha no se debe a nada económico ni a tener algo contra el Atlético. Voy a seguir siendo atlético toda mi vida y me siento identificado con este equipo, pero con casi 29 años quería probar en una liga diferente”, dijo el jugador brasileño, durante la rueda de prensa de despedida celebrada en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

“Me gustaría agradecer todo lo que viví en estos cuatro años, empezando por las personas que limpian el campo, la ciudad deportiva, los utileros, los fisioterapeutas o el cuerpo médico. También a mis compañeros de vestuario, que ha sido el mejor que he tenido, y que me dio el apoyo en esta decisión”, afirmó.

“También quiero agradecer a la afición. Es difícil jugar en el estadio Vicente Calderón, no es fácil en un día triunfar, y aquí han tenido mucha paciencia conmigo. Sin su aliento no sería el jugador que soy y el cariño que yo siento me lo llevo. Siempre podré decir que la mejor afición del mundo cantó mi nombre. Lo puedo decir a mis hijos”, declaró emocionado Filipe Luis.

Con el fichaje por el Chelsea de Filipe Luis se acaban dos meses de conjeturas acerca del futuro del jugador brasileño, que explicó el por qué de su silencio.

“En vacaciones estas atento a todo y siempre leía lo que salía, sobre todo comentarios. Creía que cualquier palabra mía podía dañar mi imagen y la del club, por eso no hablaba. Es difícil siempre un divorcio y por eso he esperado hasta que acabara todo para hablar y explicar las cosas”, declaró.

“Tengo que decir que esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Cuando llegó la oferta del Chelsea, lo primero que hice fue hablar con Caminero (director deportivo) y con el club. Expliqué mis motivos, les dije que desde pequeño soñé con jugar en la Liga inglesa y que quería cambiar, jugar en otro país diferente y vivir otra cultura”, manifestó.

“Eso decidí trasmitirlo al club porque que era mi objetivo, quería cambiar de aires y entendí que mi ciclo se había acabado”, apuntó Filipe Luis, que aseguró que en los cuatro años que ha vestido la camiseta rojiblanca ha sido “muy feliz”.

“Aquí he vivido momentos buenos y malos. En un principio fue complicado, estuve sin jugar, hubo cambios de entrenadores y el partido con el Albacete de Copa del Rey fue el peor. Con el tiempo el cambio que ha pegado el club ha sido muy importante y hemos conseguido muchos títulos juntos, pero no solo una persona, sino el club, la afición y el cuerpo técnico”, dijo.

Su posible sustituto sobre el césped en el lateral izquierdo la próxima temporada es probable que sea el brasileño Guilherme Siqueira, refuerzo del Atlético en este mercado de verano procedente del Granada.

“Siqueira es un grandísimo jugador y lo hará bien, puede que incluso mejor que yo. Por mi parte estoy encantado de que un amigo me pueda suplir”, confesó.

Finalmente, Filipe Luis habló del técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, al que describió como “un padre” y una persona “muy cercana”.

“Simeone es más que un entrenador y le duele que me vaya, pero no yo, cualquier suplente u otro jugador. Tiene un equipo muy cerrado y confía en eso. Es muy cercano y ha entendido que estaba metido en mi cabeza y no quería dar marcha atrás en esa idea. Solo tengo palabras de cariño porque en estas semanas me ha tratado como uno más y nunca me sentí apartado, por eso le quiero agradecer todo lo que ha hecho por mí este tiempo”, finalizó.