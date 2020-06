Jason Mraz dice ‘Yes!’, su nuevo disco que se estrena hoy

Publicidad



De su quinto álbum, titulado Yes!, primero acústico de su carrera, ya se conoce el sencillo Love Someone. Es considerado un disco mucho más íntimo, en comparación con su tercer trabajo de estudio, We Sing. We Dance. We Steal Things. de donde salió el éxito más reconocido de Mraz, I’n Yours.

Según él mismo, siempre quiso hacer un disco acústico. “Me tomó literalmente años desarrollar las canciones correctas, encontrar a los músicos e idear los arreglos”. Comentó. Para eso, Mraz contacto a uno de sus productores favoritos, Mike Mogis, conocido por su trabajo con Bright Eyes y Rilo Kiley. “Soy un gran fan de ambas bandas y lo mismo de Mike como músico, productor y arreglista. Me gusta el hecho de que pueda crear discos sónicamente enormes pero que a la vez conserven la integridad artística que caracteriza usualmente al mundo independiente y yo quería esa experiencia”, agregó.

En el álbum, que ya está a la venta en físico y en todas las plataformas digitales, se encontrarán además de Love Someone, canciones como Hello, You Beautiful Thing, Long Drive o 3 Things, canciones que según Mraz Mraz “encajan en la misma categoría que sus hits pasados: I’m Yours y I Won’t Give Up”.

Lea también:

Blink 182 anuncia que trabaja en un nuevo disco

Desaparecen gigantesco mural de Foster the People en Los Ángeles

El punk asalta el templo de la música de París

MÁS ENTRETENIMIENTO