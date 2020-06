Fotos: Claves para aprovechar el espacio de su baño

Publicidad







LA CIFRA 2 Es la cantidad aproximada de baños que tiene un apartamento de tamaño mediano. Cada baño cuenta con distintos accesorios y está pensado ya sea para los invitados o como el principal, depende su ubicación.

Si usted sufre constantemente porque el tamaño de su baño es demasiado reducido y siente que no le caben los implementos necesarios, le presentamos una serie de tips que lo ayudarán a aprovechar cada rincón y hacer este lugar más ameno y agradable.

Y es que las cremas, secador, cepillos de dientes, papel higiénico, botes, maquillaje y un sin fin de accesorios hacen del baño un lugar esencial en nuestro hogar. Si es espacio no le alcanza para organizar todos estos implementos, siga estas claves que lo ayudarán.

Armarios a la medida. Son adecuados para cualquier tipo de baño. El ahorro de espacio se hará ver desde que lo ubique algún rincón, pues sus cajones están diseñados para que guarde de todo. Tenga en cuenta tomar previamente la medida que necesita y busque las opciones que más se acomoden a su estilo.

Toalleros en la puerta. Las toallas a veces se convierten en un dolor de cabeza por no tener un sitio donde dejarlas. Para este caso, la puerta puede ser la mejor solución. Consiga unos colgadores de toalla, póngalos en la puerta y aproveche al máximo su espacio.

Bañera con estantes. ¿Quién se lo habría imaginado? Esta idea permite poner una serie de puertas alrededor de la bañera, allí podrá guardar jabones, champús, perfumes y productos de baño.

Fruteros. Aquí la creatividad y el ser recursivo, es lo más importante. Para ubicar los pequeños jabones, cremas y otros accesorios, arme este tipo de cajitas para que las cosas más pequeñitas del baño, no se pierdan.

Estantería en cada rincón. Para las cosas que no usamos tan frecuentemente, pero siempre están en el baño, las estanterías sobre la puerta son perfectas. El botiquín, toallas limpias u otro accesorio, pueden guardarse allí.

Muebles angostos. Además de hacer muebles a la medida de su baño, otra alternativa es tener en cuenta los muebles estrechos que tenga en su casa, acomodarlos allí y llenarlos con esos implementos que no tienen lugar, todavía.

Cesta. A veces no es raro que en el baño se acumulen prendas que van para el área de lavado o hasta toallas sucias. Por esto y para evitar que se acumule ropa innecesaria después del baño, le recomendamos ubicar una cesta adecuada, con la cual podrá reunir en un solo lugar las prendas de baño para lavar.

Cambie la tina por ducha. Algunas tinas ocupan mucho espacio y no dejan lugares libres en el cuarto de baño. Es por esto que, si lo piensa bien, una buena alternativa es cambiar la tina por una ducha normal. Si usted no usa frecuentemente su tina o no la necesita, este cambio le dará más espacio a su baño.

