Con conmovedores mensajes recuerdan a fallecido actor de Glee

Algunos actores que participan en la exitosa serie Glee recordaron al actor Cory Monteith a un año de su muerte. El mensaje más conmovedor vino de parte de su ex compañera y ex pareja sentimental, Lea Michele.

Monteith fue hallado muerto por una sobredosis de alcohol y heroína en un hotel de Vancouver el pasado 13 de julio de 2013, a los 31 años de edad.

Lea MIchele escribió: “Estás en nuestros corazones hoy y todos los días recordamos tu sonrisa. Te amaremos y siempre te extrañaremos”, junto a una fotografía del actor en alguna playa. Por otro lado, Matthew Morrison escribió: “Personalmente creo que Cory reencarnó en algo hermoso hace un año. Lo celebro a él y a su vida. En donde quiera que estés”.

El actor Kevin McHale también publicó con un conmovedor mensaje: “Ya es un año completo y aún sigue siendo surreal. Pero hoy es un recordatorio de lo grande que fuiste y todo lo que significaste para nosotros”.

